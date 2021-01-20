Ночной тюбинг: опасное развлечение добралось до Севастополя

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Вместе с первым снегом в город пришли и традиционные зимние забавы.

Севастополец стал свидетелем ночного тюбинга на одной из дорог города. В крещенскую ночь неизвестные решили развлечься на проезжей части.

Около двух часов ночи на проспекте Генерала Острякова в районе Технической библиотеки группа молодых людей устроила катание на тюбинге, прикрепленном к багажнику автомобиля. Несколько ребят сидели в открытом багажнике машины, еще один – в «ватрушке», при этом водитель по пути сильно дрифтовал на радость катающимся, описал происходившее очевидец.

К счастью, в этот раз спорный вид аттракциона обошелся без жертв. Небезразличный горожанин даже сопроводил катающихся до перекрестка у ТЦ «Океан», лично убедившись, что никто не вылетел на дорогу и не пострадал.

Напомним, несколькими днями ранее в Москве произошел трагический случай. Мальчик погиб, ударившись головой во время катания на тюбинге. Столичный Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в столице мужчина прикрепил к машине два тюбинга, на которых катал несовершеннолетних по проезжей части. Один из детей получил травмы, врезавшись в дерево. Обстоятельства и причины происшествия проверяет прокуратура, сообщает ТАСС.

В первые дни нового года переломами и раздробленными костями закончилось катание на тюбинге и для нескольких жителей Красноярска. Некоторым пострадавшим потребовались многочасовые операции, а последствия подобных травм, предупреждают врачи, остаются навсегда.

По мнению руководителя организации «Дорожный контроль - Севастополь» и главы Ленинского муниципалитета Максима Мишина, даже обычный спуск с горы на «ватрушках» небезопасен – катающийся не имеет возможности контролировать скорость и направление движения.

Что касается катания на тюбинге, привязанном к автомобилю, то вся ответственность за последствия лежит на водителе машины, и именно к нему необходимо применять жесткие меры наказания.

«Мы видим огромное количество подобных экспериментов граждан, которые приводят достаточно часто к трагическим случаям<…> Это люди, которые играют судьбой, рискуя прийти к летальному исходу<…> Человек, который сидит на тюбинге под адреналином, полноценно не дает оценку всему происходящему. Это точно так же, как пьяный за рулем», – уверен Мишин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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