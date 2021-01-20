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Водный кризис

Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму

09:25 среда, 20 января 2021
Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму

фото © Новости Крыма

При реализации опреснительных проектов Крым столкнется с техническими и экологическими вызовами.

Об этом сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

Как отмечает ученый, в российских организациях есть оборудование для полноценного опреснения воды, однако для введения его в эксплуатацию требуются владение множеством других технологий, компетентные в этой области специалисты и согласованность со всеми необходимыми требованиями контролирующих органов.

— Для разворачивания опреснительной деятельности еще нет закрепленных требований в области санитарных норм и правил по экологии, по здравоохранению. Причина в том, что не было прецедентов строительства и эксплуатации крупных опреснительных заводов в России. Даже для начала подобных экспериментов Крыму нужно документальное подтверждение и успешное прохождение экспертизы проекта в различных контролирующих органах, – рассказал Илья Николенко.

По его словам, не менее важен экологический аспект, в частности, в России запрещено сбрасывать в море высокоминерализованные стоки с содержанием натрия и хлоридов более 19 граммов на литр, а при рассматриваемых технологиях с применением обратного осмоса этот лимит будет многократно превышен.

— Неожиданным для меня стало решение создавать опреснительный завод в Ялте, в самом влагообильном регионе Крыма. Земли ЮБК распределены, свободных береговых зон и так совсем немного. При строительстве и эксплуатации опреснительного завода необходимо создавать санитарную зону предприятия и места забора морской воды. А как ее создавать в этом курортном городе? Тем более следующие годы вероятнее всего будут многоводными для Крыма, и  необходимость в работающих опреснительных заводах исчезнет, – добавил Илья Николенко.

По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды. Сегодня, отмечает ученый, лучше направить силы на улучшение способов сбора и транспортировки воды с естественных источников, так как пик засухи в Крыму уже пройден.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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