Водный кризис
Развитие сюжета: Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ ● К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество ● Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили ● Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо ● Когда Крыму ждать следующей засухи
Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму
фото © Новости Крыма
При реализации опреснительных проектов Крым столкнется с техническими и экологическими вызовами.
Об этом сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.
Как отмечает ученый, в российских организациях есть оборудование для полноценного опреснения воды, однако для введения его в эксплуатацию требуются владение множеством других технологий, компетентные в этой области специалисты и согласованность со всеми необходимыми требованиями контролирующих органов.
— Для разворачивания опреснительной деятельности еще нет закрепленных требований в области санитарных норм и правил по экологии, по здравоохранению. Причина в том, что не было прецедентов строительства и эксплуатации крупных опреснительных заводов в России. Даже для начала подобных экспериментов Крыму нужно документальное подтверждение и успешное прохождение экспертизы проекта в различных контролирующих органах, – рассказал Илья Николенко.
По его словам, не менее важен экологический аспект, в частности, в России запрещено сбрасывать в море высокоминерализованные стоки с содержанием натрия и хлоридов более 19 граммов на литр, а при рассматриваемых технологиях с применением обратного осмоса этот лимит будет многократно превышен.
— Неожиданным для меня стало решение создавать опреснительный завод в Ялте, в самом влагообильном регионе Крыма. Земли ЮБК распределены, свободных береговых зон и так совсем немного. При строительстве и эксплуатации опреснительного завода необходимо создавать санитарную зону предприятия и места забора морской воды. А как ее создавать в этом курортном городе? Тем более следующие годы вероятнее всего будут многоводными для Крыма, и необходимость в работающих опреснительных заводах исчезнет, – добавил Илья Николенко.
По его мнению, следующий сухой период в Крыму может наступить через 6-8 лет, поэтому именно на это время лучше ориентироваться для подготовки обоснованных технических и технологических решений по опреснению воды. Сегодня, отмечает ученый, лучше направить силы на улучшение способов сбора и транспортировки воды с естественных источников, так как пик засухи в Крыму уже пройден.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сапун-гору в Севастополе разровняют и оградят. В рамках уже идущего капитального ремонта объявлен конкурс на благоустройство объекта культурного наследия Севастополя «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора».
Реконструкцию водохранилища в Крыму оценили почти в миллиард долларов. Реконструкцию Межгорного водохранилища правительство России рассматривает как один из вариантов стратегического решения водного вопроса в Крыму.
Глава Севастополя доложил о фантастических успехах. Впервые в новейшей истории Севастополя власть рассказала о почти полном исполнении бюджета на федеральные стройки.
Опреснение морской воды в Крыму обещают включить в ФЦП. Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос включения строительства опреснительных установок в Крыму и Севастополе в федеральную целевую программу социально-экономического развития регионов, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии
Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса
Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.