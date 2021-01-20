Минздрав выявил в Керченской больнице множество нарушений

В Керченской городской больнице №1 работала контрольная группа Минздрава Крыма, которая выявила много проблем.

В частности, отсутствует контроль за маршрутизацией потоков пациентов, отсутствует электронная запись на прием к врачу через портал Госуслуг. Сайт учреждения и терминал, установленный в холле поликлиники, не работают.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Отсутствует электронная запись пациентов на лабораторные и диагностические исследования. Пациенты вынуждены в живой очереди находиться в узком коридоре без соблюдения социальной дистанции. Было зафиксировано большое скопление людей с температурой», — сообщил министр.

Александр Остапенко добавил, что в ближайшее время в Керчь снова будет направлена комиссия, которая проконтролирует, как исправляются нарушения. Возможно в данном медучреждении будут приняты кадровые решения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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