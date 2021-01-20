Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19

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Медицинские учреждения в Республике Крым начали принимать всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Первые прививки гражданам сегодня сделали в частности в Симферопольской клинической больнице, сообщил ее главврач Николай Семенюк.

«С сегодняшнего дня вышел приказ по нашему минздраву, который регламентирует порядок вакцинации. Мы все это уже проработали. И на основании этого документа начинаем работать», – сообщил он.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 крымчане могут напрямую в регистратуре ближайшего медицинского учреждения, по телефону или через WhatsApp-приемную.

«Люди очень активны, – рассказал Семенюк. – Сейчас мы работаем в режиме обратной связи. Человек подает заявку на вакцинацию, а мы ему перезваниваем и уточняем время, когда ему удобнее прийти, чтобы не создавать ненужного ажиотажа».

Все прошедшие вакцинацию от коронавируса в Крыму получают специальный сертификат. «Выдается прививочный сертификат, в котором указывается дата вакцинации, наименование вакцины и дата вторичной вакцинации», – уточнил главврач больницы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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