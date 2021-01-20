Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса ● В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 ● Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19
фото © rbc.ru
Медицинские учреждения в Республике Крым начали принимать всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса.
Первые прививки гражданам сегодня сделали в частности в Симферопольской клинической больнице, сообщил ее главврач Николай Семенюк.
«С сегодняшнего дня вышел приказ по нашему минздраву, который регламентирует порядок вакцинации. Мы все это уже проработали. И на основании этого документа начинаем работать», – сообщил он.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 крымчане могут напрямую в регистратуре ближайшего медицинского учреждения, по телефону или через WhatsApp-приемную.
«Люди очень активны, – рассказал Семенюк. – Сейчас мы работаем в режиме обратной связи. Человек подает заявку на вакцинацию, а мы ему перезваниваем и уточняем время, когда ему удобнее прийти, чтобы не создавать ненужного ажиотажа».
Все прошедшие вакцинацию от коронавируса в Крыму получают специальный сертификат. «Выдается прививочный сертификат, в котором указывается дата вакцинации, наименование вакцины и дата вторичной вакцинации», – уточнил главврач больницы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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