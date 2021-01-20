Происшествия
Крымчанин разводил женщин на деньги на сайтах знакомств
Афериста, находившего своих жертв на сайтах знакомств, задержали полицейские.
Так, обратившаяся в отдел полиции 40-летняя жительница крымской столицы рассказала, что на одном из популярных тематических интернет-сайтов познакомилась с мужчиной, и уже через некоторое время новый знакомый попросил у нее денег взаймы, сообщает пресс-служба МВД по РК
Отзывчивая женщина согласилась помочь и перевела ему на карту 13 тысяч рублей. После получения денег прежде всегда обаятельный и галантный мужчина неожиданно перестал выходить на связь, заблокировал абонентский номер и удалил свою страницу в интернете.
По заявлению потерпевшей полицией был задержан ранее не судимый 45-летний житель Феодосии, который вскоре дал признательные показания.
По итогам всего случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь виртуальному любовнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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