Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух -2
море +10

Происшествия

Крымчанин разводил женщин на деньги на сайтах знакомств

Афериста, находившего своих жертв на сайтах знакомств, задержали полицейские.

Так, обратившаяся в отдел полиции 40-летняя жительница крымской столицы рассказала, что на одном из популярных тематических интернет-сайтов познакомилась с мужчиной, и уже через некоторое время новый знакомый попросил у нее денег взаймы, сообщает пресс-служба МВД по РК

Отзывчивая женщина согласилась помочь и перевела ему на карту 13 тысяч рублей. После получения денег прежде всегда обаятельный и галантный мужчина неожиданно перестал выходить на связь, заблокировал абонентский номер и удалил свою страницу в интернете.

По заявлению потерпевшей полицией был задержан ранее не судимый 45-летний житель Феодосии, который вскоре дал признательные показания.

По итогам всего случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Теперь виртуальному любовнику грозит штраф в размере до трехсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму устроили погоню за пьяным жителем Краснодарского края. В райцентре Красногвардейское внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль марки «KIA» под управлением мужчины, неадекватные действия которого создавали угрозу безопасности окружающих.

В Севастополе арестовали технику, вывозившую грунт из Языковой балки. Варварская добыча грунта на участке сейчас остановлена.

Генералу ФСБ вменили новое обвинение из-за жилья для пограничников в Крыму. Военные следователи переквалифицировали обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майору Юрию Сулину, сообщает «Коммерсантъ».

Фермер в Крыму похитил подростка и держал его в рабстве. Крымские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фермера, который похитил подростка, требовал за него выкуп и заставлял работать, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Странности
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии

Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус в Крыму
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

В Крыму открыты три десятка «точек» для вакцинации от коронавируса

Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации