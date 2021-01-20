Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму изменились правила ношения масок ● Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд ● Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID
фото © vk.com/aksenovrk
Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.
Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 7 регионах России, рост – в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
«В 83 регионах страны, за исключением города Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы, – привела данные Попова. – В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения, и в 13 – стадия продолжающегося роста».
Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтверждена у 192 человек в Крыму. Всего в республике коронавирус подтвержден у 29954 человек. Выздоровевших за весь период 23878 человек, умерли 654 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.
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