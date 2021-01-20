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Коронавирус в Крыму

Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID

06:31 среда, 20 января 2021
Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID

фото © vk.com/aksenovrk

Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.

Снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в 7 регионах России, рост – в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«В 83 регионах страны, за исключением города Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы, – привела данные Попова. – В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения, и в 13 – стадия продолжающегося роста».

Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтверждена у 192 человек в Крыму. Всего в республике коронавирус подтвержден у 29954 человек. Выздоровевших за весь период 23878 человек, умерли 654 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.

Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов. Около 85% коечного фонда, отведенного для лечения больных с COVID-19 на базе ялтинского филиала ФМБА России, занят пациентами, но специалисты уверяют, что свободных мест для госпитализации новых заболевших в больницах города достаточно.

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.

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