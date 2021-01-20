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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

фото © Новости Крыма

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Также за сутки 80 пациентов были выписаны после выздоровления, а шесть человек в возрасте от 62 до 81 лет скончались.

Таким образом, по состоянию на утро 20 января, всего в Севастополе коронавирус был диагностирован у 8611 человек. При этом 7778 из них уже выздоровели, а 335 пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

«На сегодняшний день в стационарах находится 300 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 179 человек», - уточнили в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В феврале власти Севастополя ожидают 18 тысяч доз вакцины от COVID-19. В феврале власти Севастополя планируют получить 18 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства города.

Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет. Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.

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Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус в Крыму
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет

Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.

Коронавирус в Крыму
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Три десятка прививочных кабинетов открыты на территории Крыма для массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты региона Елена Романовская.

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