Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч

фото © www.inform.kz

Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 19 января на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 205 человек. Выздоровевших за весь период 24 282 человека, умерли 662 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму изменились правила ношения масок. Наступившие холода в Крыму изменили правила ношения защитных масок. По мнению медиков, их использование на улице в морозную погоду может привести к негативным последствиям.

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.

Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов. Около 85% коечного фонда, отведенного для лечения больных с COVID-19 на базе ялтинского филиала ФМБА России, занят пациентами, но специалисты уверяют, что свободных мест для госпитализации новых заболевших в больницах города достаточно.