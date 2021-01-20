Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID ● В Крыму изменились правила ношения масок ● Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд ● Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов
Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч
фото © www.inform.kz
Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 19 января на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 205 человек. Выздоровевших за весь период 24 282 человека, умерли 662 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму изменились правила ношения масок. Наступившие холода в Крыму изменили правила ношения защитных масок. По мнению медиков, их использование на улице в морозную погоду может привести к негативным последствиям.
Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд. За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.
Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов. Около 85% коечного фонда, отведенного для лечения больных с COVID-19 на базе ялтинского филиала ФМБА России, занят пациентами, но специалисты уверяют, что свободных мест для госпитализации новых заболевших в больницах города достаточно.
Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет
Около трети пациентов, скончавшихся в Крыму от коронавируса за последнюю неделю, оказались моложе 65 лет.
Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч
Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.
Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе
После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.
Раскрыты подробности гибели пропавшей в море студентки из Севастополя
Следователи раскрыли обстоятельства гибели 20-летней студентки из Севастополя, которая пропала во время катания на катере со своим спутником в сентябре.
19 часов назад
В Крыму изменились правила ношения масок
12 часов назад
Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ
15 часов назад
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
24 часа назад
В Крыму начали массово сбивать пешеходов
20 часов назад
На этот раз не утонут? Керченский пролив снова попытаются форсировать на БТР
Летом при форсировании затонул бронетранспортер.