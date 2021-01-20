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Коронавирус в Крыму

Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч

08:21 среда, 20 января 2021
Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч

фото © www.inform.kz

Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 19 января на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 205 человек. Выздоровевших за весь период 24 282 человека, умерли 662 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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