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Власть

Когда в Крыму откроют Дворец водных видов спорта

12:54 среда, 20 января 2021

1 сентября в Симферополе планируют открыть дворец водных видов спорта.

Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

«Во время пандемии у нас был двухмесячный перерыв, так как в Крыму действовали ограничения. Позже нам удалось нагнать нужные темпы, поэтому мы предполагаем, что до 1 сентября 2021 года строительство завершится. Все денежные средства, которые необходимы для окончания работ, выделены», — отметила она.

Она отметила, что в каждом городе Крыма должны быть подобные объекты, чтобы покрыть все потребности населения.

«В первую очередь мы делаем акцент на крымском спорте и соответственно на наших профессиональных спортсменах. Объемы данного дворца закроют на сегодняшний день те вопросы, которые есть в спортивной сфере. Безусловно, этот объект должен быть доступен и для тех, кто хочет заниматься платно в группы оздоровления. Конечно, нужно будет строить и другие бассейны и не только в Симферополе, но и в других городах Крыма, но это уже задача будущего», — цитирует Торубарову РИА Новости Крым.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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