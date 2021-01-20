Власть
Когда в Крыму откроют Дворец водных видов спорта
1 сентября в Симферополе планируют открыть дворец водных видов спорта.
Об этом сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.
«Во время пандемии у нас был двухмесячный перерыв, так как в Крыму действовали ограничения. Позже нам удалось нагнать нужные темпы, поэтому мы предполагаем, что до 1 сентября 2021 года строительство завершится. Все денежные средства, которые необходимы для окончания работ, выделены», — отметила она.
Она отметила, что в каждом городе Крыма должны быть подобные объекты, чтобы покрыть все потребности населения.
«В первую очередь мы делаем акцент на крымском спорте и соответственно на наших профессиональных спортсменах. Объемы данного дворца закроют на сегодняшний день те вопросы, которые есть в спортивной сфере. Безусловно, этот объект должен быть доступен и для тех, кто хочет заниматься платно в группы оздоровления. Конечно, нужно будет строить и другие бассейны и не только в Симферополе, но и в других городах Крыма, но это уже задача будущего», — цитирует Торубарову РИА Новости Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе появятся новые образовательные центры. На 99% их оплатят из федеральных средств, на 1% - из городского бюджета.
Сапун-гору в Севастополе разровняют и оградят. В рамках уже идущего капитального ремонта объявлен конкурс на благоустройство объекта культурного наследия Севастополя «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора».
Реконструкцию водохранилища в Крыму оценили почти в миллиард долларов. Реконструкцию Межгорного водохранилища правительство России рассматривает как один из вариантов стратегического решения водного вопроса в Крыму.
Глава Севастополя доложил о фантастических успехах. Впервые в новейшей истории Севастополя власть рассказала о почти полном исполнении бюджета на федеральные стройки.
В Севастополе ожидается ледяной дождь: техника дежурит во всех районах
В ближайшие сутки в Севастополе прогнозируется ледяной дождь, спецтехника Севавтодора подготовлена к устранению последствий непогоды.
Переболевший Константинов решил учить США настоящей демократии
Спикер крымского парламента выдал свое мнение по политическим процессам в США.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 95 новых случаев COVID-19, сообщают в пресс-службе правительства региона.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
18 января
Украина запустит поезда к Крыму
18 января
Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID
Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.