Какой сегодня праздник 20 января

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Сегодня, 20 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

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На следующий день после Святого Богоявления Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Иоанн Предтеча сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя.

День Республики Крым

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20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Данное решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является в Республике праздничным днем.

Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свой дом.

Иван Бражник (Зимний свадебник)

Зимний свадебник - день народного календаря славян, выпадающий на 7 января по старому стилю. Заканчиваются зимние святки, конец постов, начало зимнего мясоеда, начало будничных хлопот и малой свадебной поры до Масленицы.

Также сегодня, 20 января, отмечают такие праздники:

- День делопроизводственной службы МВД России

- День всенародной скорби в Азербайджане

- Удивительный день совпадений

- Всемирный день снега (World Snow Day)

- Зимний день согревания мира

- День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day)

- Всероссийский день учета водоплавающих птиц

- День любителей сыра (National Cheese Lover's Day) в США

- День диджея (National Disc Jockey Day) в США

- Тамборрада в Сан-Себастьяне, Испания

- День вооруженных сил Лаоса

- День вооруженных сил Мали

- День памяти защитников баррикад в Латвии

- День национальных героев в Кабо-Верде

Сегодня именины празднуют: Афанасий, Иван (Иоанн Креститель).

Что происходило 20 января в прошлые годы

1265 - граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Парламент Великобритании считается старейшим в мире.

1633 - 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции.

1661 - Во Львове основан университет Казимира. НынеНациональный университет имени Ивана Франко.

1918 - В Киеве открылся всеукраинский церковный собор.

1920 - Отмена поляками Галицкого краевого центра и разделение Галиции на три воеводства.

1945 - В Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок.

1946 - Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ.

1954 - ЦРУ завершило строительство секретного туннеля из Западного Берлина в Восточный с целью подключения к советским и восточно-телефонных коммуникаций.

1958 - В Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах.

1968 - Состоялось свадьбы кинорежиссера Романа Полански и актрисы Шэрон Тейт.

1972 - Началась вторая волна арестов диссидентов в Украине.

1980 - Президент США Джим Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве.

1986 - Состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые подписали договор о строительстве туннеля под проливом Ла-Манш.

1996 - Лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.

2001 - По представлению прокуратуры, президент Кучма уволил с должности Юлию Тимошенко, вице-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде, основании и сокрытии доходов.

2006 - В Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. К сожалению, усилия спасателей не спасли животноекит не выдержал всех испытаний и умер.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 января. Какие праздники будут завтра?

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