Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 671.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 205 человек. Выздоровевших за весь период 24 282 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.

Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID. Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.

В Крыму изменились правила ношения масок. Наступившие холода в Крыму изменили правила ношения защитных масок. По мнению медиков, их использование на улице в морозную погоду может привести к негативным последствиям.

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.