Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти треть умерших от COVID в Крыму моложе 65 лет ● Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч ● Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID ● В Крыму изменились правила ношения масок ● Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
Девять человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 671.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 30 205 человек. Выздоровевших за весь период 24 282 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Количество случаев коронавируса в Крыму превысило 30 тысяч. Новая коронавирусная инфекция за сутки подтверждена у 251 человека в Крыму.
Крым среди лидеров по темпам прироста заболеваемости COVID. Высокий темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечен в Крыму и Санкт-Петербурге.
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