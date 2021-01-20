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Происшествия

Бездействие дорожников привело в авариям на «Тавриде»

18:41 среда, 20 января 2021
Бездействие дорожников привело в авариям на «Тавриде»

фото © Gazeta.ru

Дорожники не обрабатывали трассу «Таврида» антигололедной смесью и не проводили уборку снега.

Это стало одной из причин пяти дорожно-транспортных происшествий. К таким выводам пришла прокуратура Ленинского района РК по результатам проверки.

«Как показала проверка, проезжая часть участка федеральной трассы «Таврида» имеет снежный наст, образование колейности, проезжая часть сужена, что затрудняет движение транспортных средств. 17 января ООО «ЕТС Крым» не проводило механизированную снегоочистку, расчистку снежных заносов, уборку снежных валов с обочин и распределение противогололедных материалов на федеральной трассе «Таврида», - говорится в сообщении.

Это и способствовало возникновению дорожных условий, при которых произошло пять ДТП, считают в районной прокуратуре. При этом администрация Ленинского района также не приняла должных мер по очистке дорог.

По результатам проверки руководителю ООО «ЕТС Крым» и главе администрации Ленинского района внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на особом контроле прокуратуры района.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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