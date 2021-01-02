Общество
Январь в Крыму будет аномально теплым
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Для жителей Крыма январь 2021 года будет аномально теплым.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Температура в январе прогнозируется следующая: в западных регионах европейской части России, Курская, Брянская, Орловская, Тверская, Новгородская, Ленинградская, Мурманская области, Карелия, Крым, на западе Краснодарского края, температура ожидается выше нормы», - сообщил Вильфанд.
По его словам, избыток осадков в январе прогнозируется только на Таймыре и в Забайкалье. Дефицит осадков ожидает Тюменскую, Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край и юг Урала.
В тексте использованы материалы: ТАСС
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