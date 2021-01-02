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Власть

В Ялте пообещали построить канализационные очистные сооружения

11:21 суббота, 2 января 2021
Ялта

ООО «Региональная строительная компания – ЮГ» построит канализационные очистные сооружения в ялтинском поселке Кацивели. Цена контракта составила более 850 млн рублей, говорится в соответствующем распоряжении главы Крыма.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания – ЮГ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселке Кацивели» с ценой контракта 850 951 862 рубля 06 копеек», – говорится в документе.

Построить КОС подрядчик должен до 31 декабря 2023 года. Собственными силами подрядчик обязан выполнить не менее 25% объема работ. Авансовый платеж по контракту составляет 0,5% от его цены.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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