Власть
В Ялте пообещали построить канализационные очистные сооружения
ООО «Региональная строительная компания – ЮГ» построит канализационные очистные сооружения в ялтинском поселке Кацивели. Цена контракта составила более 850 млн рублей, говорится в соответствующем распоряжении главы Крыма.
«Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания – ЮГ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений с глубоководным выпуском в море в поселке Кацивели» с ценой контракта 850 951 862 рубля 06 копеек», – говорится в документе.
Построить КОС подрядчик должен до 31 декабря 2023 года. Собственными силами подрядчик обязан выполнить не менее 25% объема работ. Авансовый платеж по контракту составляет 0,5% от его цены.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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