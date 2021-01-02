В Симферополе нераспроданные елки бросили прямо на улицах

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Жители крымской столицы публикуют в социальных сетях фотографии брошенных торговцами елок.

— Весь город завален не проданными соснами, елками, оставленными незаконными торговцами, — возмущаются симферопольцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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