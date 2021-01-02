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Общество

В Симферополе нераспроданные елки бросили прямо на улицах

В Симферополе нераспроданные елки бросили прямо на улицах

фото © Вячеслав Кондратьев

Жители крымской столицы публикуют в социальных сетях фотографии брошенных торговцами елок.

— Весь город завален не проданными соснами, елками, оставленными незаконными торговцами, — возмущаются симферопольцы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двести севастопольцев могут остаться без работы. 380 крымчан, половина которых – севастопольцы, могут оказаться на улице из-за поглощения банком РНКБ Севастопольского морского банка (СМБ).

«Массандра» возобновила экспорт вина в Тайвань. Крымский винодельческий завод «Массандра» возобновил поставки своей продукции в Тайвань, на данный момент отправлено девять тысяч бутылок.

Власти Крыма верят, что собственник «Массандры» не продаст старинную коллекцию вин. Глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что новый собственник винзавода «Массандра» не сможет продать коллекционное вино предприятия, которое насчитывает 10 тысяч бутылок.

Константинов думает, что знает чего боятся владельцы заведений общепита в Крыму. Запрет проведения корпоративов нанес серьезный удар ресторанному бизнеcу Крыма и объектам общепита.

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