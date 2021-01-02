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Происшествия

В Симферополе квартирант украл у арендодателя барабан, скрипку и гитару

В территориальный отдел полиции города Симферополя поступило заявление от 59-летнего местного жителя о похищении его имущества.

Мужчина рассказал, что из его квартиры пропал барабан и музыкальный пульт, скрипка, электрогитара и фотоаппарат. В совершении кражи он заподозрил своего квартиранта, которому безвозмездно сдавал комнату в квартире. Также мужчина добавил, что отдал жильцу отремонтировать свой ноутбук и больше его не увидел. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержли ранее не судимого 32-летнего жителя одного из сел Белогорского района. По словам подозреваемого, решиться на совершение кражи у добродушного хозяина квартиры его подтолкнули долги перед кредитными организациями. За похищенное имущество вор получил в ломбарде более 10 тысяч рублей.

Следователем отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.»в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Крымчанин ограбил работодателя, не выдавшего зарплату. В территориальный отдел полиции Симферополя обратился представитель одного из мегамаркетов города и сообщил, что экс-работник магазина открыто похитил сварочный аппарат стоимостью более 10 тысяч рублей, положил похищенное в багажник своего автомобиля и скрылся.

В Симферополе строитель тайком таскал деньги у хозяина квартиры. В полицию Симферополя поступило заявление от 26-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него из дома кто-то похитил деньги – 85 тысяч рублей и 100 долларов.

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