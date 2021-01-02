Происшествия
В Симферополе горит склад канцелярских товаров
В Симферополе ночью загорелся склад с канцелярскими товарами.
Как сообщает пресс-служба МЧС РК, информация о пожаре, площадь которого к 8 утра составила 900 квадратных метров, поступила около 5 утра.
Загорелся склад на улице Крылова.
На месте работают 73 человека и 21 единица техники. В том числе, привлечены сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
Пострадавших и погибших нет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пожаре в многоквартирном доме в Симферополе погиб человек. Из-за возгорания в многоквартирном доме в крымской столице спасателям пришлось эвакуировать десять человек, один человек - погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
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