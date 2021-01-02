Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +8
море +11

Происшествия

В Симферополе горит склад канцелярских товаров

В Симферополе ночью загорелся склад с канцелярскими товарами.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, информация о пожаре, площадь которого к 8 утра составила 900 квадратных метров, поступила около 5 утра.

Загорелся склад на улице Крылова.

На месте работают 73 человека и 21 единица техники. В том числе, привлечены сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Пострадавших и погибших нет. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре в многоквартирном доме в Симферополе погиб человек. Из-за возгорания в многоквартирном доме в крымской столице спасателям пришлось эвакуировать десять человек, один человек - погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Такой год: пять событий, которые потрясли Крым. В уходящем 2020 году произошел целый ряд тяжелых событий, потрясших Крым.

В Севастополе мотоциклист попал в эффектное ДТП. Авария произошла в новогодних декорациях площади Ушакова.

Стали известны подробности экстренной посадки самолета из Крыма. Посадка самолета Airbus-321 компании Nordwind, следовавшего из Симферополя в Москву, прошла в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждение лобового стекла лайнера.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 2 января

Какой сегодня праздник 2 января фото

Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации