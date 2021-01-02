В Севастополе газовые котельные угрожали промышленной безопасности

Севтехнадзор привлек виновных лиц к административной ответственности.

Работавшие в Севастополе газовые котельные нарушали требования промышленной безопасности. Об этом сообщает прокуратура региона, которая провела проверку эксплуатации опасных производственных объектов.

Установлены факты эксплуатации котельных при отсутствии лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных и химически опасных производственных объектов, на которых эксплуатируется газовое оборудование и оборудование под давлением.

Кроме того, владельцами котельных не получены полисы об обязательном страховании их гражданской ответственности и не обеспечено проведение ежегодных поверок, установленных на газовом оборудовании манометров.

Прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя и двух юридических лиц, допустивших нарушения при эксплуатации газовых котельных, возбуждены 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

В свою очередь, Севтехнадзор привлек виновных лиц к административной ответственности.

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