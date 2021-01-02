В отношении севастопольского центра «Адреналин» возбуждены четыре дела

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Выявлены нарушения в деятельности батутного центра.

Проверка прокуратурой Севастополя севастопольского батутного центра «Адреналин» выявила многочисленные нарушения законодательства о порядке оказания услуг населению, в том числе несовершеннолетним, и о защите прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура считает, что ООО «Адреналин» к проведению разминки перед прыжками на батутах привлекало лиц, не являющихся специалистами в области физической культуры и спорта. Посетители не информировались о том, как избежать возможных травм и какие экстренные меры необходимо предпринять в случае их получения.

Согласно договору, который заключается с посетителями, занятия и тренировки детей проводятся под наблюдением законных представителей либо иных третьих лиц, не являющихся законными представителями, кроме сотрудников центра.

В приложении к договору проката батутного и иного оборудования указано, что сотрудники центра имеют право давать рекомендации арендатору по его использованию, но не несут ответственность за последствия таких рекомендаций. Сведения о ближайших медицинских организациях в договоре отсутствуют, при этом указано, что сотрудники центра не в праве самостоятельно оказывать медицинскую помощь.

В итоге, в отношении ООО «Адреналин» и его директора возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей).

Рассмотрев материалы дел, Роспотребнадзор привлек юридическое и должностное лицо к административной ответственности.

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