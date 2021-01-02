Общество
В Крыму у Красных пещер пересох водопад
фото © Крым.реалии
Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли.
Лишь в некоторых местах на замшелых валунах слегка сочится вода. Это – все, что сейчас из себя представляет живописный в полноводные времена года водопад Су-Учхан («Падающая вода» с крымскотатарского).
Водопад – это часть верхнего течения реки Кизилкобинка, исток которой находится в глубине знаменитых Красных пещер (Кизил-Коба). В полноводные годы река мощными струями падает с 25-метровой высоты склону горы Базар-Оба. Теперь же, из-за отсутствия дождей и снега, Кизилкобинка сильно обмелела.
Су-Учхан – одна из достопримечательностей ладшафтно-рекреационного парка «Урочище «Кизил-Коба». Во время таяния снега или проливных дождей Су-Учхан, а потом и река Кизилкобинка, устремляется вниз по каменистым склонам, образовывая водопады поменьше и неглубокие запруды под ними, которые еще называют «ваннами молодости».
У села Заречное Симферопольского района Кизилкобинка сливается с рекой Ангара, образуя, таким образом, самую длинную реку Крыма Салгир.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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