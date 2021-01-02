В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом

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За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1141 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 20 334 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

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Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка. В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Новый год не помеха: еще 340 крымчан заразились коронавирусом за сутки. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки подтверждена у 340 человек.