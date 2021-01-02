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Происшествия

В Евпатории ночью сгорел рынок

В Евпатории ночью сгорел рынок

фото © Подслушано в Евпатории

В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Огнем уничтожены торговые павильоны и находившиеся там товары. Общая площадь пожара и причина возгорания пока неизвестны.

По данным крымского главка МЧС, всего за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 22 пожара, из них 11 в жилом секторе, три в нежилом, два возгорания автомобиля, а также шесть возгораний мусора и сухой растительности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Евпатории ночью сгорел рынок

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В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.

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