Происшествия
В Евпатории ночью сгорел рынок
фото © Подслушано в Евпатории
В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Огнем уничтожены торговые павильоны и находившиеся там товары. Общая площадь пожара и причина возгорания пока неизвестны.
По данным крымского главка МЧС, всего за прошедшие сутки в регионе ликвидировано 22 пожара, из них 11 в жилом секторе, три в нежилом, два возгорания автомобиля, а также шесть возгораний мусора и сухой растительности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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