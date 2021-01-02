Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека ● COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших ● Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины ● В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале
Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19
фото © Новости Крыма
Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.
Об этом сообщает РБК на его дочь Ирину Кореневу.
«Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — сказала она.Владимиру Кореневу было 80 лет. Он родился в 1940 году в Севастополе в семье будущего контр-адмирала, его детство прошло в украинском Измаиле, а когда семья переехала в Таллин, у него проявился интерес к литературе и театру. После школы Коренев поступил в ГИТИС и мечтал о профессии актера. Был на последнем курсе, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актерам, который искал исполнителя на главную роль в фильме «Человек-амфибия». Эта работа стала самой известной и популярной в актерской карьере Коренева.
В его послужном списке – около 50 ролей в художественных фильмах и телесериалах, в том числе «Дети Дон Кихота» (1965), «Освобождение» (1971), «Криминальный талант» (1988), «Дети Арбата» (2004) и других.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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