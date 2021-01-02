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Бизнес

Цена биткоина снова обновила исторический максимум

15:02 суббота, 2 января 2021
Цена биткоина снова обновила исторический максимум

фото © Новости Крыма

В ходе субботних торгов стоимость биткоина впервые за всю историю превысила психологическую отметку в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал CoinMarketCap.

«По состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 2,5%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,85%, до 30 145 долларов, обновив исторический максимум», – говорится в сообщении.

На долю биткоина приходится примерно 71,% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов.

Директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин полагает, что преодоление границы биржевого курса в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом, после которого пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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