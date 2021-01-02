Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале ● Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса ● Крым закупил лекарства на 125 млн рублей ● Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка
Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины
фото © rbc.ru
Севастопольский департамент здравоохранения готовится к началу вакцинации от коронавирусной инфекции, которая должна поступить 4 января.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные, озвученные сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
«Вакцина может прийти в любое время, – заявил директор департамент здравоохранения Виталий Денисов. – В аптеке назначены ответственные (дежурные)».
По его словам, в регионе подготовлено 10 пунктов вакцинации. «У нас есть холодильное оборудование на 200 литров, 10 шкафов, куда можно одновременно разместить 1800 доз вакцины (в каждый). Плюс у нас есть 8 термоконтейнеров», – добавил Денисов.
На складе также есть морозильный шкаф на 500 литров и 5 шкафов по 426 литров.
Вице-губернатор Александр Кулагин добавил, что Севастополь ожидает 5,8 тысяч доз в течение января и более 10 тысяч в феврале.
Иммунизация населения от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. Первыми вакцину получили 50 сотрудников «скорой помощи». В первую очередь прививку получат медицинские работники – это около 4-5 тысяч человек, затем учителя.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.
Крым закупил лекарства на 125 млн рублей.
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка. В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.
В последний день года от коронавируса умерло восемь крымчан. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео видео
На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.
В Евпатории ночью сгорел рынок фото
В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.
Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19
Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.
В Шереметьеве экстренно сел самолет из Симферополя
В московском аэропорту Шереметьево экстренно сел самолет Airbus-321.
30 декабря
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
31 декабря
Евпаторийцам вернули горячую воду
В Евпатории возобновили подачу горячей воды, сообщил глава администрации города Роман Тихончук.