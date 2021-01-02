Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины

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Севастопольский департамент здравоохранения готовится к началу вакцинации от коронавирусной инфекции, которая должна поступить 4 января.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные, озвученные сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Вакцина может прийти в любое время, – заявил директор департамент здравоохранения Виталий Денисов. – В аптеке назначены ответственные (дежурные)».

По его словам, в регионе подготовлено 10 пунктов вакцинации. «У нас есть холодильное оборудование на 200 литров, 10 шкафов, куда можно одновременно разместить 1800 доз вакцины (в каждый). Плюс у нас есть 8 термоконтейнеров», – добавил Денисов.

На складе также есть морозильный шкаф на 500 литров и 5 шкафов по 426 литров.

Вице-губернатор Александр Кулагин добавил, что Севастополь ожидает 5,8 тысяч доз в течение января и более 10 тысяч в феврале.

Иммунизация населения от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. Первыми вакцину получили 50 сотрудников «скорой помощи». В первую очередь прививку получат медицинские работники – это около 4-5 тысяч человек, затем учителя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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