Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 2 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 93 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 90 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 70 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 3, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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