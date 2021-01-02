Происшествия
Появилось видео тушения пожара на складе канцтоваров в Симферополе
Около пяти часов утра в субботу в Симферополе произошел пожар на одном из складов с макулатурой.
Возгорание случилось в помещении склада площадью 25х50 метров. В ликвидации ЧП было задействовано 22 единицы техники и 79 человек личного состава. В 08.55 пожар был локализован на площади 930 квадратных метров. В 09.30 открытый огонь удалось потушить, а спустя два часа пожар был полностью ликвидирован.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние складские помещения, жилые дома, административные здания, территорию детского садика.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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