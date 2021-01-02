Появилось видео тушения пожара на складе канцтоваров в Симферополе

Около пяти часов утра в субботу в Симферополе произошел пожар на одном из складов с макулатурой.

Возгорание случилось в помещении склада площадью 25х50 метров. В ликвидации ЧП было задействовано 22 единицы техники и 79 человек личного состава. В 08.55 пожар был локализован на площади 930 квадратных метров. В 09.30 открытый огонь удалось потушить, а спустя два часа пожар был полностью ликвидирован.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на соседние складские помещения, жилые дома, административные здания, территорию детского садика.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе горит склад канцелярских товаров. В Симферополе ночью загорелся склад с канцелярскими товарами.

Праздничный фейерверк в Симферополе закончился пожаром. Новый год в Симферополе начался с… пожара на Неаполе Скифском после праздничного фейерверка.

На пожаре в многоквартирном доме в Симферополе погиб человек. Из-за возгорания в многоквартирном доме в крымской столице спасателям пришлось эвакуировать десять человек, один человек - погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Такой год: пять событий, которые потрясли Крым. В уходящем 2020 году произошел целый ряд тяжелых событий, потрясших Крым.