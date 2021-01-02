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Коронавирус в Крыму

Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека

13:31 суббота, 2 января 2021

Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Продолжается иммунизация медицинских работников против новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом по состоянию на понедельник привито 152 человека – получили первый вакцинальный комплекс. Закончен вакцинальный комплекс у 42 человек из числа медицинских работников. Иммунизация продолжается», – сказала она.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины. Севастопольский департамент здравоохранения готовится к началу вакцинации от коронавирусной инфекции, которая должна поступить 4 января.

В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом. За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.

Крым закупил лекарства на 125 млн рублей.

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