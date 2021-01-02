Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших ● Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины ● В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале ● Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека
Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Продолжается иммунизация медицинских работников против новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом по состоянию на понедельник привито 152 человека – получили первый вакцинальный комплекс. Закончен вакцинальный комплекс у 42 человек из числа медицинских работников. Иммунизация продолжается», – сказала она.
Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины. Севастопольский департамент здравоохранения готовится к началу вакцинации от коронавирусной инфекции, которая должна поступить 4 января.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом. За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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