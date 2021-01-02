Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека

Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Продолжается иммунизация медицинских работников против новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом по состоянию на понедельник привито 152 человека – получили первый вакцинальный комплекс. Закончен вакцинальный комплекс у 42 человек из числа медицинских работников. Иммунизация продолжается», – сказала она.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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