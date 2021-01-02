Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +8
море +11

Власть

Пассажирооборот автотранспортом снизился в Крыму за год на треть

09:21 суббота, 2 января 2021
Пассажирооборот автотранспортом снизился в Крыму за год на треть

фото © pixabay.com

Пассажирооборот в Крыму снизился за год более чем на треть.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

«По оперативным данным за январь-ноябрь 2020 года, услугами автомобильного транспорта общего пользования Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 93,3 миллиона пассажиров, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – сообщили в ведомстве.

По данным Крымстата, пассажирооборот по сравнению с январем-ноябрем 2019 года уменьшился на 34,6% и составил 1,4 миллиарда пассажиро-километров.

Отмечается, что автомобильным транспортом крупных и средних организаций Крыма за 11 месяцев текущего года перевезено 4,1 млн тонн грузов, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Грузооборот составил 193,6 млн тонно-километров, что на 41,9% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов поступили в продажу. Авиакомпания Smartavia начала продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым из 11 городов.

Севастопольцы не оценили новую схему движения по улице Толстого. Нововведения появились по итогам капитального ремонта.

В Крыму обещают увеличить количество пригородных поездов. Железнодорожники планируют в 2021 году увеличить количество пригородных поездов, курсирующих по Крыму, и построить под Евпаторией две новые железнодорожные станции.

Как будет работать общественный транспорт Симферополя в праздники. На Новый год и Рождество в Симферополе общественный транспорт будет работать до 02:00 часов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом

В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом

За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 2 января

Какой сегодня праздник 2 января фото

Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка

В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации