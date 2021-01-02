Пассажирооборот автотранспортом снизился в Крыму за год на треть

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Пассажирооборот в Крыму снизился за год более чем на треть.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

«По оперативным данным за январь-ноябрь 2020 года, услугами автомобильного транспорта общего пользования Республики Крым (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 93,3 миллиона пассажиров, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года», – сообщили в ведомстве.

По данным Крымстата, пассажирооборот по сравнению с январем-ноябрем 2019 года уменьшился на 34,6% и составил 1,4 миллиарда пассажиро-километров.

Отмечается, что автомобильным транспортом крупных и средних организаций Крыма за 11 месяцев текущего года перевезено 4,1 млн тонн грузов, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Грузооборот составил 193,6 млн тонно-километров, что на 41,9% больше, чем за январь-ноябрь 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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