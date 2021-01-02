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Власть

Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова

15:32 суббота, 2 января 2021
Ялта
Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова

фото © Новости Крыма

Актер попал в крымскую больницу с коронавирусом.

Сергей Жигунов, который стал знаменитым после выхода на экраны кино «Гардемарины, вперед!» и телесериала «Моя прекрасная няня», отдыхая на Южном берегу Крыма заболел коронавирусом. Поэтому Новый год актер встретил в больничной палате.

- На первом этаже реанимация, справа морг. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец, - такой пост появился в Instagram Сергей Жигунова. - Хороший праздник Новый год.

Нужно отметить, что в Крыму уже два сезона подряд проходят съемки продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!»

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