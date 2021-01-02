Власть
Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова
фото © Новости Крыма
Актер попал в крымскую больницу с коронавирусом.
Сергей Жигунов, который стал знаменитым после выхода на экраны кино «Гардемарины, вперед!» и телесериала «Моя прекрасная няня», отдыхая на Южном берегу Крыма заболел коронавирусом. Поэтому Новый год актер встретил в больничной палате.
- На первом этаже реанимация, справа морг. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец, - такой пост появился в Instagram Сергей Жигунова. - Хороший праздник Новый год.
Нужно отметить, что в Крыму уже два сезона подряд проходят съемки продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!»
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