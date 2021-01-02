МЧС рассказало о встрече Нового года Севастополем

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Севастополь встретил 2021 год довольно спокойно и без серьезных происшествий - такова оценка новогодней ночи, 31 декабря и суток 1 января со стороны севастопольского управления МЧС.

Хорошо в эти дни вела себя не только погода, но и люди: помощь спасателей не потребовалась ни на дорогах, ни в лесах и горах, ни на воде. Никто не обращался к медикам и с пиротехническими травмами.

Тем не менее, спасателям все равно пришлось совершить 33 выезда, 25 из них – на пожары. К счастью, сложных, серьезных пожаров, пожаров в жилье и с пострадавшими не было – горели только трава и мусор на открытых территориях и контейнерных площадках. Все возгорания имели небольшую площадь и были оперативно потушены.

«В целом Севастополь встретил Новый год спокойно, без серьезных происшествий. Чтобы праздники и дальше не омрачали никакие нежелательные ситуации, соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и своих близких!» – подводит итог начальник Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Сергей Куртуков.

На контроле спасателей сейчас находятся две туристические группы.

Кроме того, МЧС напоминает об изменениях в федеральных Правилах противопожарного режима, вступивших в действие с 1 января 2021 года. В частности, запрещается открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц и ужесточаются требования к пиротехническим разлечениям.

Еще одно требование звучит так:

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных в границах населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов».

В тексте использованы материалы: Форпост

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