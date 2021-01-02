Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +5
море +11

Власть

Крымскую государственную филармонию отреставрируют за 82 млн рублей

14:51 суббота, 2 января 2021

В 2021 году в Крыму начнут реставрировать здание государственной филармонии, которая расположена в центре Симферополя, сообщает пресс-служба Министерства культуры РК.

По данным ведомства, на работы потратят 82 млн рублей. Отмечается, что реставрацию будут проводить в рамках плана капитального ремонта РК на 2021 – 2023 года.

«Заказчиком производственных мероприятий по реставрации памятника архитектуры XIX века выступит Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, отнесенная к ведению Министерства культуры РК», - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Симферополе реконструируют Крымское художественное училище имени Николая Самокиша. На эти работы планируют потратить около 200 млн рублей по адресной инвестиционной программе.

Кроме этого, 50 миллионов рублей выделили в рамках федеральной целевой программы на капитальный ремонт Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Руководство «Херсонеса» просит суд признать критику музея оскорбительной. Автор негативных высказываний о скандальных преобразованиях на территории заповедника будет привлечен к ответственности.

Коллективу севастопольского музея обороны грозит сокращение. О необходимости оптимизации сообщил директор музея-заповедника.

Компания из Москвы отреставрирует галерею Айвазовского в Феодосии за 589 млн рублей. Московская компания займется реставрацией галереи художника Ивана Айвазовского в Феодосии за 589 млн рублей.

Дом-музей Чехова в Ялте представил уникальную шкатулку с сюжетом произведения писателя. Дом-музей А.П. Чехова в Ялте представил редкий экспонат по мотивам пьесы «Три сестры».

Власть
Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова

Мэр Ялты накормила холодцом заболевшего гардемарина Жигунова

Актер попал в крымскую больницу с коронавирусом.

Общество
Январь в Крыму будет аномально теплым

Январь в Крыму будет аномально теплым

Для жителей Крыма январь 2021 года будет аномально теплым.

Общество
В Крыму у Красных пещер пересох водопад

В Крыму у Красных пещер пересох водопад фото

Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли.

Происшествия
В Евпатории ночью сгорел рынок

В Евпатории ночью сгорел рынок фото

В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации