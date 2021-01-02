Крымскую государственную филармонию отреставрируют за 82 млн рублей

В 2021 году в Крыму начнут реставрировать здание государственной филармонии, которая расположена в центре Симферополя, сообщает пресс-служба Министерства культуры РК.

По данным ведомства, на работы потратят 82 млн рублей. Отмечается, что реставрацию будут проводить в рамках плана капитального ремонта РК на 2021 – 2023 года.

«Заказчиком производственных мероприятий по реставрации памятника архитектуры XIX века выступит Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, отнесенная к ведению Министерства культуры РК», - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Симферополе реконструируют Крымское художественное училище имени Николая Самокиша. На эти работы планируют потратить около 200 млн рублей по адресной инвестиционной программе.

Кроме этого, 50 миллионов рублей выделили в рамках федеральной целевой программы на капитальный ремонт Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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