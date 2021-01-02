Крымчанин получил срок за браконьерскую «любовь» к креветкам

Крымчанин получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млн рублей за незаконный вылов креветки у берегов полуострова.

Такое решение принял Черноморский районный суд республики, сообщает Погрануправление ФСБ России по РК.

Жителя села Межводное Черноморского района задержали в июне 2020 года во время ловли в запретный период черноморской травяной креветки в Карканитском заливе. Пограничники нашли у него свыше 13 тысяч креветок.

Крымчанина осудили по статье «Незаконный вылов ВБР с причинением особо крупного ущерба». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также обязал выплатить ущерб в размере 1,2 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Должностные лица «Крымэнерго» получили три года лишения свободы за мошенничество. Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго».

Два жестоких убийства раскрыли в Бахчисарайском районе. Два жестоких убийства жителей Бахчисарайского района раскрыли следователи в канун Нового года, сообщает пресс-служба крымского управления СК России.

Пациенты устроили дебош в крымской больнице. В Красноперекопской центральной городской больнице нетрезвые пациенты устроили погром. Их задержали росгвардейцы.

Осужденного за «диверсии» в Севастополе украинца обвинили еще и в госизмене. Офицеру украинской разведки Дмитрию Штыбликову, ранее осужденному за «подготовку диверсии в Севастополе», следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене.