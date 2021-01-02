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Происшествия

Крымчанин получил срок за браконьерскую «любовь» к креветкам

12:26 суббота, 2 января 2021

Крымчанин получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млн рублей за незаконный вылов креветки у берегов полуострова.

Такое решение принял Черноморский районный суд республики, сообщает Погрануправление ФСБ России по РК.

Жителя села Межводное Черноморского района задержали в июне 2020 года во время ловли в запретный период черноморской травяной креветки в Карканитском заливе. Пограничники нашли у него свыше 13 тысяч креветок.

Крымчанина осудили по статье «Незаконный вылов ВБР с причинением особо крупного ущерба». Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а также обязал выплатить ущерб в размере 1,2 млн рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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