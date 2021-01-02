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Происшествия

Крымчанин нашел окурок в банке с горошком

15:23 суббота, 2 января 2021
Крымчанин нашел окурок в банке с горошком

фото © Новости Крыма

Житель Симферополя обнаружил сигаретный окурок в купленной им жестяной банке с зеленым горошком.

Об этом разочарованный покупатель рассказал подписчикам .

«Спасибо за испорченный праздник. Бычок в горошке», – записал житель крымской столицы.

Горошек, в котором крымчанин обнаружил неприятную находку, произведен одной из популярных в России компаний, изготовляющих широкую линейку овощных и фруктовых консервов.

«Так год Быка же, это сувенирный бычок в подарок», «Год бычка же», «Символично», – гласят комментарии под постом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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