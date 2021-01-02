Крым сэкономил 1,4 млрд рублей на реализации ФЦП в 2020 году

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Освоение средств федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма по итогам 2020 года превысит 99%, экономия составила 1,4 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов на совещании по проблемам строительной отрасли региона.

«В 2020 году финансирование Республики Крым по федеральной целевой программе составляет 65,5 млрд рублей. На текущий момент у нас уже освоено 63,5 млрд рублей. Видим прогнозную экономию более 1,4 млрд рублей. Это дает нам возможность говорить, о том, что за 2020 год кассовое исполнение ФЦП будет составлять более 99%», – сказал Кабанов.

Он уточнил, что экономия средств в данном случае не означает, что эти деньги не были освоены.

«Эта экономия получилась в связи с тем, что когда принимали вводимые объекты, некоторые подрядчики не могли нам обосновать ту или иную затрату. Поэтому экономия – чисто заслуга наших заказчиков», – отметил вице-премьер Крыма.

Кабанов добавил, что в разрезе распорядителей средств программы лучшие результаты по освоению показали Минобразования, МинЖКХ, Минимущества и Минтопэнерго – 100%. Освоение денег ФЦП по другим распорядителям составляет: Минкультуры – 98,8%, Минстрой – 99,6%, Минтранс – 99,06%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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