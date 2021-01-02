Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео

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На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.

Кражу зафиксировала одна из видеокамер, размещенных в помещении АЗС.

Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Zalisvideo.

«Весело встретили Новый год. Он обещает много секса. А для этого, прежде всего, нужно было украсть... презервативы, и не одну пачку», – гласит комментарий к видео.

Кассиры на АЗС не заметили кражу, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно уйти с латексной «добычей».

Всех, кто узнал молодого человека в лицо, просят сообщить в дежурную часть судакского отдела полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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