Странности
Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео
фото © Fotolia/ lemontreeimages
На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.
Кражу зафиксировала одна из видеокамер, размещенных в помещении АЗС.
Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале Zalisvideo.
«Весело встретили Новый год. Он обещает много секса. А для этого, прежде всего, нужно было украсть... презервативы, и не одну пачку», – гласит комментарий к видео.
Кассиры на АЗС не заметили кражу, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно уйти с латексной «добычей».
Всех, кто узнал молодого человека в лицо, просят сообщить в дежурную часть судакского отдела полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео видео
На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.
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