Какой сегодня праздник 2 января

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Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День мягких подушек

Фото pixabay.com

2 января отмечается День мягких подушек. Они пришли к нам с Древней Греции и до сегодняшнего дня являются прекрасным дополнением к любому интерьеру.Вряд ли на земном шаре найдется хотя бы один дом, где бы не было хоть одной мягкой подушки. Этот аксессуар настолько плотно влился в быт, что 2 января каждого года принято отмечать праздник День мягких подушек.

История подушки уходит корнями в Месопотамию (современный Ирак) и Древний Египет. Поскольку комфорт всегда был дорог и доступен только знати, подушками в древности пользовались лишь состоятельные люди. Подтверждение этому — найденные в древнеегипетских захоронениях древних царей своеобразные подушки из дерева. Впрочем, ни о каком комфорте речи тогда и не шло. Подушка фараона представляла собой изогнутую дощечку на деревянном постаменте и была нужна для сохранения замысловатой прически своего владельца. Однако носили они и символический смысл – на этих «подставках под голову» изображали символы-обереги и богов, призванных охранять спящего от темных сил.

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

Фото foma.ru

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой проникновенной молитве.

Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год.

10 декабря (по новому стилю - 23 декабря) 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря (2 января по новому стилю) тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.

Игнатьев день

В этот день Русская Православная церковь чтит память Игнатия Богоносца - так называли Игнатия Антиохийского, жившего в 1-2 веках и бывшего учеником Иоанна Богослова.

Также сегодня, 2 января, отмечают такие праздники:

- День научной фантастики (National Science Fiction Day)

- День святого Бертольда в Швейцарии

- День мотивации и вдохновения (Motivation and Inspiration Day)

- День профитролей (National Cream Puff Day), США

- Куриное Рождество (Черногория, Сербия)

- Карнавальный день в Сент-Китс и Невис

- Карнавал Капсе-Клопсе в ЮАР

- День предков в Гаити

- День шведского стола (National Buffet Day) в США

- Праздник Такаи (Takai Commission Holiday) в Ниуэ

Сегодня именины празднуют: Гаспар, Даниил, Иван, Игнатий, Филогоний.

Что происходило 2 января в прошлые годы

1547 - Попытка мятежа Фьески в Генуе.

1649 - Казацкое войско Б. Хмельницкого вернулось в Киев после похода на Западную Украину.

1703 - Вышла в свет первая русская газета «Ведомости» (по другим данным16 декабря 1702).

1757 - Соединенное королевство захватило Калькутту, Индия.

1788 - Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединенных штатов.

1813 - В приказе по армии М. Кутузов поздравил войска с изгнанием неприятеля за пределы России.

1835 - в Габрово открылась первая в Болгарии светская школа.

1839 - Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.

1843 - В Дрездене в Дрезденской Придворной опере, состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец».

1870 - Началось сооружение Бруклинского моста.

1874 - Испанские кортесы вынудили президента Костелара уйти в отставку.

1905 - Закончилась обороны Порт-Артура в ходе Русско-японской войны, город был предательски сдан врагу комендантом генералом А. М. Стесселя.

1905 - В бухте Порт-Артура затоплен броненосец «Севастополь».

1919 - Восстание рабочих в Риге.

1919 - Польскими жандармами были расстреляны прибывшие в Варшаву члены миссии советского Красного Креста во главе с Брониславом Весоловским.

1920 - Вышло постановление Совета рабочей и крестьянской обороны отменить губернские и уездные революционные комитеты.

1922 - В Анкаре был подписан договор между Турцией и Украинской ССР.

1942 - Во время Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция, операцией руководил Н. А. Басистый.

1942 - Японские войска заняли Манилу (Филиппины).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 января. Какие праздники будут завтра?

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