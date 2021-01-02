Происшествия
ФСБ накрыла взяткой новогодний стол в крымской ветеринарии
Главный ветинспектор Сакского района Виктор Гадомский задержан силовиками при вымогательстве 150 тысяч рублей.
Как сообщает «Крымский канал» в Telegram, сотрудники УФСБ в канун Нового года задержали при получении взятки в сумме 150 тысяч рублей главный ветеринарный инспектор Сакского района Виктор Гадомский.
В группе «Доска позора чиновников Крыма» уточняется, что коррупционер признал свою вину и стал сотрудничать с силовиками. Проводятся следственные действия.
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