ФСБ накрыла взяткой новогодний стол в крымской ветеринарии

Главный ветинспектор Сакского района Виктор Гадомский задержан силовиками при вымогательстве 150 тысяч рублей.

Как сообщает «Крымский канал» в Telegram, сотрудники УФСБ в канун Нового года задержали при получении взятки в сумме 150 тысяч рублей главный ветеринарный инспектор Сакского района Виктор Гадомский.

В группе «Доска позора чиновников Крыма» уточняется, что коррупционер признал свою вину и стал сотрудничать с силовиками. Проводятся следственные действия.

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