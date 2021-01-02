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Происшествия

Феодосиец украл у жителей Белогорска более 4,5 млн рублей

Феодосиец задержан по подозрению в краже у жителей Белогорска денег и ювелирных изделий на сумму более 4,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«В полицию Белогорска от 41-летнего жителя района поступило сообщение о краже, совершенной в доме его родственницы. Мужчина заявил о том, что по месту жительства обнаружил кражу денежных средств в сумме 3 млн рублей и 20 тысяч долларов (1,49 млн рублей), а также ювелирных изделий стоимостью более 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний житель Феодосии, ранее неоднократно судимый за кражи. «В ходе проведения неотложного обыска в домовладении подозреваемого была изъята большая часть похищенных денег, ювелирные изделия. Также в ходе следствия было установлено, что часть похищенных средств в сумме 200 000 рублей подозреваемый успел потратить, купив автомобиль сразу же после совершения преступления», – добавили в пресс-службе.

Задержанный дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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