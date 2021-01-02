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Водный кризис

Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму

07:21 суббота, 2 января 2021
Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму

фото © Новости Крыма

Начались работы по добыче пресной воды для подачи в населенные пункты Крыма со дна Азовского моря.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Работы ведутся на Азовском море, мы согласовали данную позицию с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным, вице-премьером правительства РФ, куратором Крыма). Уже приступили компании, которые компетентны в этой работе. В январе мы будем понимать сроки, насколько быстро это можно сделать», – сказал Аксенов.

Полученная из подземных источников на дне Азовского моря вода пойдет на север Крыма.

«Главное – определить, какого качества вода: насколько в ней присутствуют минеральные частицы, нужно ли будет ее дополнительно очищать. Если это чистая пресная вода, то все вопросы снимаются, мы ее сможем подавать в Северо-Крымский канал и подавать в направлении Джанкоя, Красноперекопска, Армянска – на север Крыма. Если дополнительная очистка будет требоваться, то тогда другие технологические решения (будем принимать)», – добавил глава республики.

Аксенов добавил, что с учетом всех факторов эти работы «займут несколько лет как минимум», а также подчеркнул, что опреснение – единственный гарантированный источник стабильного водоснабжения Симферополя и Ялты.

Подготовка к строительству опреснительной установки в Сакском районе Крыма уже стартовала, срок реализации проекта оценивается в 12-15 месяцев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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