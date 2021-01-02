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Коронавирус в Крыму

COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших

COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших

фото © gazetauzao.ru

По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 6932 человека. Выздоровели 6422 пациента, в том числе 57 за последние сутки.

Скончались три человека в возрасте от 38 до 93 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями. Таким образом, всего в городе умерли 243 пациента с коронавирусом.

На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, под наблюдением – 649 человек граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом. За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.

Крым закупил лекарства на 125 млн рублей.

Коронавирус в Крыму и Севастополе: оперативная сводка. В последний день 2020 года в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе – 87, сообщают власти регионов.

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