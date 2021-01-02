Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины ● В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом ● Сергей Жигунов рассказал, как отпраздновал Новый год в ялтинском ковидном госпитале ● Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса ● Крым закупил лекарства на 125 млн рублей
COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших
фото © gazetauzao.ru
По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 6932 человека. Выздоровели 6422 пациента, в том числе 57 за последние сутки.
Скончались три человека в возрасте от 38 до 93 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями. Таким образом, всего в городе умерли 243 пациента с коронавирусом.
На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, под наблюдением – 649 человек граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом. За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аксенов рассказал, когда сделает прививку от коронавируса. Первыми в Крыму вакцину от коронавируса получат медики и педагоги, а затем – все остальные.
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