COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших

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По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 6932 человека. Выздоровели 6422 пациента, в том числе 57 за последние сутки.

Скончались три человека в возрасте от 38 до 93 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями. Таким образом, всего в городе умерли 243 пациента с коронавирусом.

На сегодняшний день в стационарах находится 155 человек, под наблюдением – 649 человек граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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