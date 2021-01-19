Спорт
Звезда в шоке: Месси выгнали с поля за удар соперника в голову
фото © Новости Крыма
У Месси расшалились нервы. Звезда мирового футбола хулиганит на поле и получает прямую красную карточку за удар соперника. Лео будет дисквалифицирован на десять матчей.
Прогноз на финал Суперкубка
Финал Суперкубка Испании складывался очень тяжело для «Барсы», ведь соперник у них был самый неприятный - «Атлетик».
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Поединок полностью подтвердил прогнозы букмекеров, для победы каталонцам не хватило совсем чуть-чуть. Баски отыгрались на последней минуте матча, переведя его в овертайм.
Как Месси довели до срыва
Подопечные Марселиньо умеют «залезть под кожу» соперникам, провоцируя и выбивая их из игрового ритма. Доставалось весь матч и Месси.
Футболисты «Атлетика» постоянно толкали Лео, били его по ногам, применяли очень жесткий отбор. На 118-ой минуте встречи у звезды сдали нервы. В бессильной злобе от того, что его противник не успел среагировать на хороший пас, Лионель со всего размаху ударил в голову страйкера «атлетов» Асьера Вильялибре.
Судья не видел момент нарушения, и восстановил справедливость с помощью ВАР. Впервые Месси покинул поле за красную карточку в поединках за «Барсу».
Преступление и наказание
Теперь Лео ждет разбирательство на специальном комитете. Аргентинцу не стоит рассчитывать на снисхождение. Ходят разговоры, что звезда получит минимум десять матчей дисквалификации.
Удаление подтвердило информацию о том, что Лео находится в скверном настроении. Его попытки поменять клуб зимой не увенчались успехом, а ситуация в «Барсе» продолжает ухудшаться.
Длительная дисквалификация лидера клуба поставит жирный крест на чемпионских амбициях каталонцев в сезоне 20/21.
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Звезда в шоке: Месси выгнали с поля за удар соперника в голову
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