За ночь в Крыму произошло три пожара: спасены четверо

В Ялте, Джанкое и поселке Зуя пожарные ночью тушили возгорания в подвалах и пристройках жилых домов.

По счастливой случайности никто не погиб, эвакуированы четверо.

Первое сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Руданского в Ялте поступило в половине первого ночи. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что причиной стало возгорание мусора в подвале.

«На место происшествия были направлены пожарные, бригада скорой помощи, сотрудники «Горгаз». После проверки помещений обнаружен и эвакуирован один человек. В медицинской помощи он не нуждался», - сообщили в ведомстве и добавили, что возгорание ликвидировано в час ночи. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В 2 часа 45 минут стало известно о возгорании веранды в частном доме в поселке Зуя Белогорского района Крыма. Площадь пожара составила 10 кв.м.

«Благодаря оперативным действиям спасателей из горящего строения были спасены два человека. В медицинской помощи они не нуждались», - уточнили в пресс-службе МЧС и добавили, что причину возгорания устанавливают эксперты.

Возгорание в подвале жилого дома по улице Нестерова в Джанкое едва не стоило жизни еще одному человеку. Причиной стал сваленный в подвале мусор. В МЧС уточнили, что информация о пожаре поступила в 4 часа утра.

Спасатели обследовали помещения, обнаружили и спасли человека. В медицинской помощи эвакуированный не нуждался. В четверть пятого утра возгорание на площади 5 кв.м. было ликвидировано.

По информации пресс-службы крымского главка МЧС России, в результате пожара в жилом доме в Симферополе, произошедшего в минувшую пятницу, были спасены трое, еще один человек погиб.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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