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Коронавирус в Крыму

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

12:58 вторник, 19 января 2021

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общие число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 662 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 192 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 954 человек. Выздоровевших за весь период 23 878 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов. Около 85% коечного фонда, отведенного для лечения больных с COVID-19 на базе ялтинского филиала ФМБА России, занят пациентами, но специалисты уверяют, что свободных мест для госпитализации новых заболевших в больницах города достаточно.

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.

Власти Севастополя заявили, что отказ учителей от вакцинации - фейк. Глава департамента образования Севастополя Елена Богомолова опровергла информацию о том, что не все учителя хотят вакцинироваться от covid-19. По ее словам, это фейк, и на самом деле есть «масса желающих».

«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале. В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.

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