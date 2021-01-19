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Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе
фото © кадр из видео Юлии Крымовой
После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.
Крещенские купания в Херсонесе в этом году прошли со снегом и музыкой. Верующие окунулись в море под сопровождение военного оркестра Черноморского флота.
Погода в Севастополе сегодня крещенская – снег и минус пять градусов. Во время купаний безопасность на берегу обеспечивали сотрудники МЧС и скорой помощи.
Ранее в Русской православной церкви ранее предостерегли граждан от купаний в связи с коронавирусом. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом.
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