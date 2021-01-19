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Власть

Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе

Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе

фото © кадр из видео Юлии Крымовой

После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.

Крещенские купания в Херсонесе в этом году прошли со снегом и музыкой. Верующие окунулись в море под сопровождение военного оркестра Черноморского флота.

Погода в Севастополе сегодня крещенская – снег и минус пять градусов. Во время купаний безопасность на берегу обеспечивали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее в Русской православной церкви ранее предостерегли граждан от купаний в связи с коронавирусом. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.

Сотрудник военкомата в Крыму осужден за взятки и мошенничество. Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Симферополя к четырем годам колонии и штрафу.

В ВСУ объяснили, почему в 2014 году свернули десантную операцию в Крыму. Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в марте 2014-го года.

В Крыму простаивают мобильные госпитали, построенные российскими военными. Крымчане стали меньше жаловаться на отказы в госпитализации, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Власть
Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе

Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе

После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.

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