Власти Севастополя заявили, что отказ учителей от вакцинации - фейк

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Глава департамента образования Севастополя Елена Богомолова опровергла информацию о том, что не все учителя хотят вакцинироваться от covid-19. По ее словам, это фейк, и на самом деле есть «масса желающих».

Об этом она рассказала на аппаратном совещании городского правительства.

«Все слухи и какие-то распространяемые в СМИ непонятные заявления о том, что работники образования отказываются от вакцинации, – это фейковые новости. Никто не отказывается, не прививаются только те, которых отстранили врачи. На сегодня составили все графики, и, наоборот, желающих очень много», – заверила Богомолова.

Напомним, как ранее сообщалост, в Севастополе не все учителя готовы вакцинироваться от ковида – есть педагоги, которые отказываются от прививки из-за хронических заболеваний.

Эту информацию глава депобразования подтвердила, назвав хронические заболевания «весомой причиной» для отказов.

Также на совещании уточнялось, что всего было протестировано на наличие коронавирусной инфекции три тысячи учителей, положительные результаты были выявлены у 2% – это 64 учителя.

«Это достаточно много», – отметил глава департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, на сегодняшний день более 720 учителей и более тысячи медработников привиты первым компонентом вакцины и уже начался процесс вакцинации вторым компонентом.

В тексте использованы материалы: Форпост

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