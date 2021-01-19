Общество
В Симферополе «закипел» Салгир
фото © Крым 24
Резкие перепады температуры воздуха в столице Крыма спровоцировали редкое явление – «кипящую» реку Салгир.
На кадрах можно увидеть, как над поверхностью воды поднимается густой пар, как будто река закипает.
Такое природное явление возникает из-за резкого снижения температуры воздуха в то время, когда вода еще не успела настолько остыть. Большая разница температур и вызывает образование пара.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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