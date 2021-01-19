В Симферополе «закипел» Салгир

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Резкие перепады температуры воздуха в столице Крыма спровоцировали редкое явление – «кипящую» реку Салгир.

На кадрах можно увидеть, как над поверхностью воды поднимается густой пар, как будто река закипает.

Такое природное явление возникает из-за резкого снижения температуры воздуха в то время, когда вода еще не успела настолько остыть. Большая разница температур и вызывает образование пара.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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