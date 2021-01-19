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Происшествия

В Симферополе на набережной реки Салгир снова украли секции ограждения

Об этом сообщают симферопольцы в социальных сетях.

«На набережной реки Салгир украли 10 секций ограждений», – пишут в сообществе «Симферополь | Черный список» социальной сети «Вконтакте».

Подобное происшествие случается в столице Крыма не впервые. В октябре прошлого года неизвестные повредили секции ограждения набережной реки Салгир в районе Гагаринского парка. Власти узнали об этом из социальных сетей.

«Сообщаем, что сотрудниками МБУ «Город» проведены ремонтно-восстановительные работы ограждения. Благодарим неравнодушных граждан за обращение. Призываем горожан и гостей крымской столицы бережно относиться к элементам благоустройства», – сообщили в администрации города.

В декабре 2019 года были завершены работы по капитальному ремонту набережной рек Салгир и Малый Салгир.

Подрядчиком ремонтных работ была избрана компания «Асгард», которая ранее выполняла работы по реконструкции части улицы Пушкина в Симферополе. Компания запросила за свои услуги 498,2 миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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