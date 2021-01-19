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Происшествия

В Севастополе задержан полицией грабитель с ломом и газовой плитой

На территории одного из садовых товариществ Севастополя был задержан мужчина, показавшийся соседям подозрительным – он нес с собой газовую плиту и металлоконструкции.

Как сообщает полиция города-героя, злоумышленник тайком пробрался на территорию садового участка и с помощью лома, в отсутствие хозяев, вскрыл входную дверь дачного домика. Преступник похитил газовую плиту и металлические конструкции стоимостью 10 тысяч рублей, после чего пытался покинуть место преступления. На подозрительного мужчину обратили внимание соседи и пытались задержать похитителя, но тому удалось скрыться – вместе с печью и металлоконструкциями.

Украденное имущество злоумышленник сдал на металлолом, однако распорядиться вырученными деньгами он не успел – сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали подозреваемого. Полицейские установили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что садовые товарищества Севастополя часто становятся ареной грабежей и краж со взломом. Особой популярностью пользуется добыча в виде электроинструментов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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