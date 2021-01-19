В Севастополе арестовали технику, вывозившую грунт из Языковой балки

Варварская добыча грунта на участке сейчас остановлена.

В Севастополе сотрудники полиции арестовали технику, с помощью которой вывозился грунт из Языковой балки. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее информации, сотрудники следственного управления МВД изъяли пять грузовиков, четыре экскаватора, один бульдозер и один «грохот».

«На сегодняшний день работы не ведутся на участке», - сказала она.

Также, добавила Гаврилова, сейчас продолжается расследование трех административных дел по поводу нарушения деятельности в водоохранной зоне Черного моря, несоблюдения требований по сбору, накоплению и транспортировке отходов, а также пользования недрами без лицензии.

В перспективе власти города намерены окончательно пресечь незаконную выемку грунта в Языковой балке.

Напомним, на прошлой неделе жители СТ «Берег» и журналисты снова зафиксировали в Языковой балке вереницы техники с грунтом. Горожане высказали опасение, что пока идут долгие разбирательства, водоохранная зона Северной стороны будет попросту уничтожена.

Ранее владелец земельного участка в Языковой балке Сергей Скурский открыто заявил, что грунт с побережья Севастополя вывозится для строительства очистных сооружений водозабора на реке Бельбек. После публикации этой информации в СМИ вывоз грунта на объект Министерства обороны был прекращен.

В ноябре прошлого года губернатора Михаил Развожаев поручил чиновникам постоянно дежурить в Языковой балке и следить, чтобы грунт оттуда не вывозился, а также изучить, законно ли был выделен участок в прибрежной зоне.

По факту оказалось, что как только этот вопрос выпадает из информационного поля, незаконная выемка и вывоз грунта на Бельбек продолжается.

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